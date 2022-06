Agricultor condenado por estuprar menino e ameaçar matar família dele caso denunciasse é preso

Pelo crime, o agricultor foi condenado a 17 anos, nove meses e dez 10 dias. Ele foi preso no sítio onde vivia, na vicinal 24, no KM 05, de São João da Baliza. Além de estuprar o menino, ele ainda o ameaçava, falando que mataria familiares caso denunciasse o crime.

“A vítima relatou que morava com os avós e que o infrator era vizinho. Ele iniciou a prática do crime quando o adolescente tinha 16 anos, sempre quando estava sozinho. Inicialmente o infrator apalpava a vítima e, posteriormente consumou o ato sexual, o que ocorreu por diversas vezes e, sempre com ameaças de matar familiares do jovem, caso contasse o que estava acontecendo”, informou a Polícia Civil.