Adriana Esteves termina casamento e conta que foi traída pelo marido: “Já perdoei, não dava mais”

Adriana Esteves está casada com Vladirmir Brichta há quase 15 anos e antes dele, ela foi casado com outros dois. Por conta disso, muito se pergunta sobre a vida íntima da atriz, que viveu Thelma em Amor de Mãe.

Para quem não sabe, o casal se apaixonou nos bastidores da novela ‘Kuanacan’. Após sete meses da novela no ar, eles assumiram o romance. Um pouco antes, Marco Ricca confirmou o fim do casamento com a atriz. Além disso, Adriana Esteves garantiu que foi traída por marido, mas não especificou qual.

Em entrevista ao jornal Extra, ela confirmou que pedoou traição. “É normal para minha vida perdoar. Se você perdoa, quer ser perdoado também. Sou uma pessoa vivida, né? Namoro desde os 16 anos, tive três casamentos (o primeiro foi com o professor de jiu-jítsu Totila Jordan). Acha que fui poucas vezes traída? E aí? Já perdoei umas e outras, não”.

Adriana Esteves ainda comentou que é muito apaixonada por Vladimir Bichta. “É papo de amor ‘mermo’. Sou louca por ele. Um dia me perguntaram: ‘Você gosta de ser casada?’. Eu gosto dele! Foi um encontro deslumbrante. Ele é um príncipe, um ‘homaço” na minha vida, para os meus filhos, meus pais. É uma loucura. Não é só amor romântico. Acho ele uma das melhores pessoas que já conheci na vida”, disse ela na mesma entrevista.

ATRIZ JÁ FOI CASADA COM MARCO RICCA

Antes de se casar com Vladimir Brichta, Adriana Esteves foi casada com o também ator Marco Ricca. De 1994 a 2004, a loira foi esposa do renomado ator da Globo. Do relacionamento de 10 anos, nasceu Felipe Ricca. O ex-casal mantém um bom relacionamento e provam que o respeito é acima de tudo.

Sempre que estão juntos em eventos, a dupla posa junto e demonstra um relacionamento saudável. Curiosamente, eles atuaram juntos no longa “Canastra suja” e era como marido e mulher. Com talento de sobra, eles brilharam nos seus papéis.

Por TVFOCO