Adolescente que caiu da ponte do rio Preto após mãe perder controle da moto é encontrada morta

O corpo de Beatriz Oliveira Machado, de 16 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (2), pelo Corpo de Bombeiros. A adolescente morreu depois que a mãe perdeu o controle da moto e caiu da ponte sobre o rio Preto, em Candeias do Jamari (RO).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram na quarta-feira (1º), logo após o corpo do corpo do menino de 2 anos, também transportado na motocicleta, foi encontrado sem vida.

“Hoje pela manhã, o corpo foi encontrado já flutuando, enroscado em uma galhada, próximo a segunda queda d’água, aproximadamente 2,5 km da ponte onde aconteceu o fato”, disse o Ten. Cel Ribeiro sobre as buscas.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 20h de terça-feira (31). A mãe levava o filho de dois anos para o hospital, que apresentava fortes sintomas de gripe. Ao passar pela ponte de madeira, ela perdeu o controle da moto e caiu dentro do rio.

Por volta das 21h30 de terça, a mulher foi retirada do rio com ferimentos leves e internada em estado de choque. O corpo do menino de dois anos foi encontrado às 2 horas da madrugada de quarta-feira (1º) sem vida.

De acordo com familiares, o velório do menino e da adolescente será na capela municipal de Candeias do Jamari e o sepultamento acontecerá no cemitério do município.