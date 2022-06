Adolescente é morta asfixiada e namorado é preso suspeito do crime no interior do Acre

- Publicidade -

A adolescente Maria Rairlane Rodrigues Gomes, de 17 anos, foi morta por asfixia, no início da noite dessa quinta-feira (16), na cidade de Assis Brasil, no interior do Acre. O principal suspeito do crime é o namorado dela, um jovem de 18 anos, e que não teve o nome divulgado. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira (17) e ainda deve ser ouvido pelo delegado Erick Maciel.

“As informações são de que eles eram namorados e iam até se mudar para uma casa e morar juntos. A testemunha disse que ouviu um barulho e pensou até que fosse por causa da mudança e viu ele saindo da casa, logo em seguida foi ver o que estava acontecendo e encontrou ela”, contou o delegado.

Ainda conforme as informações da polícia, a vítima estava com o rosto machucado, mas que não havia ferimentos de arma de fogo ou de arma branca.

“Possivelmente pode ter sido por esganadura, quando se usa as mãos para asfixiar a vítima. Ainda não temos muitas informações sobre a motivação porque ainda vamos interrogá-lo”, acrescentou o delegado.

O homem está sendo levado da cidade de Assis Brasil, para Brasileia, que é onde deve ser ouvido pelo delegado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para passar pelos exames periciais.

Fonte: G1ACRE