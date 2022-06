Adolescente de 15 anos é estuprada em Sena e dono de ‘esconderijo secreto’ é preso

- Publicidade -

A Polícia Civil de Sena Madureira é detentora de um trabalho investigativo que trata sobre um caso de estupro envolvendo uma estudante de apenas 15 anos de idade.

Segundo consta, o caso foi registrado no mês de maio dentro de um estabelecimento chamado ‘esconderijo secreto’, localizado nas proximidades do Ifac.

Em depoimento prestado na Unidade de Segurança Pública de Sena, a vítima informou que, na data do ocorrido, estava na companhia de duas amigas na região central da cidade quando uma delas acionou um Uber e foram parar no ‘esconderijo secreto’, onde havia o consumo de bebida alcoólica e a presença de alguns homens, dentre os quais o que praticou o ato.

“Em dado momento, uma de suas amigas a empurrou para dentro de um local onde é realizado o atendimento do esconderijo secreto e fechou a porta. O criminoso já estava dentro da salinha. Ela tentou abrir a porta, mas não conseguia. Em seguida, ele tirou sua roupa. A vítima dizia que não queria fazer nada com ele, mas ele continuava. Que o homem tentava beijar a vítima, mas a declarante não deixava. Mesmo assim, o criminoso a escorou em um freezer e teve relação sexual com ela. A estudante dizia que estava doendo, porém, ele não parava”, diz um trecho do depoimento.

A estudante alega que, até então, era virgem.

A investigação sobre o caso está em andamento, porém, a polícia não pode adiantar mais detalhes para não atrapalhar os trabalhos.

Nesta quinta-feira (9), o proprietário do esconderijo secreto foi preso, entretanto, ainda não há mais informações sobre o que motivou sua captura.

Fonte: YacoNews