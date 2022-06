Adolescente de 13 anos morre após ser atingida por raio no quintal de casa

- Publicidade -

Uma jovem de 13 anos, identificada como Débora Jhenifer dos Santos Vale, morreu atingida por um raio no quintal de casa em Santa Bárbara (PA). O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (10). As informações são do site UOL.

Uma forte chuva caiu na cidade e a jovem, que estava em casa, localizada no Bairro Novo, recebeu a descarga elétrica e teve morte instantânea.

Segundo informações da Polícia Militar, obtidas com a família, Débora Jhenifer tinha ido até o quintal para lavar o cabelo na hora da chuva e foi atingida pelo raio.

Os pais da adolescente estavam em casa e ainda tentaram socorrê-la, mas não conseguiram.

Fonte: IstoÉ