Acrelândia fica de fora do envio de novos militares para reforçar a segurança prometido pelo comando geral, diz Vereador Belmont

Atualmente o município de Acrelândia apresenta um baixo número de policiais militares que fazem a segurança em todo o município, praticamente são três policiais por dia para fazer a segurança de quase 16 mil habitantes.

Diante da situação, no mês passado o sargento da reserva Militar e vereador Belmont, encaminhou um ofício para o comando geral da PM solicitando o envio de novos militares para reforçar a segurança.

Na conversa que teve com o comando geral da Policia Militar, ficou acordado que o estado estaria enviando mais seis novos militares que foram reformando recentemente na academia de polícia militar, o que ajudaria no primeiro momento.

Porem na semana passada o vereador Belmont-SD, informou ao site Acrelândia News que foi comunicado pelo sub-comandante da PM no Acre, que no primeiro momento Acrelândia ficaria de fora do reforço policial. Segundo o vereador, a promessa seria para daqui 6 meses onde os novos militares estaria ingressando na polícia.

A notícia não agradou o parlamentar já que atualmente o corpo da polícia militar em Acrelândia tem uma baixa de quase 12 policiais, muitos foram transferidos e outros entraram para reserva como é o caso do próprio parlamentar que é 1° Tenente.

“Fiquei surpreso com a notícia, pois foi prometido pelo nosso comando geral o envio de mais seis policiais neste primeiro momento, isso é ruim, pois a segurança de Acrelândia está fragilizada quando se referimos ao quantitativos de policiais atuando nas ruas. São praticamente dois militares fazendo a segurança em um plantão de 24 horas, espero que o governo tome alguma providência”, diz Belmont.

Mesmo na reserva o 1° Tenente Belmont, pois mais conhecido por sargento Belmont, não poderá ser punido por cobrar da instituição, pois sua cobrança e críticas está amparada no cargo de parlamentar.

Fonte: Acrelândia News