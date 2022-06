Acreano natural de Cruzeiro do Sul é assassinado no RJ

É certo que ás drogas é um caminho que para muitos é um caminho sem volta, muitos quando entram o fim é a morte, cadeia ou por fim uma cadeira de rodas como é comprovado nos noticiários do cotidiano.

Neste último sábado ,04, um jovem natural de Cruzeiro do Sul que residia no Estado do Rio de Janeiro foi assassinado quando ia comprar entorpecentes.

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, o Jovem identificado até agora por Vitor Silva que é usuário de drogas foi comprar o entorpecente em um local que pertencia a uma facção rival do que o mesmo pertencia, no entanto, quando os vendedores de drogas foram olhar o celular do jovem viram que ele pertencia outra facção e o mataram.

A família enlutada pela tragédia ocorrida no Rio de janeiro busca ajuda as autoridades para buscar o corpo da vítima para o sepultamento no estado do Acre.