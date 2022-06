Acre terá feriado estadual e dois pontos facultativos na próxima semana

O Governo do Estado decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira, 17, em virtude do feriado estadual em alusão ao Aniversário do Estado do Acre, no dia 15, e do ponto facultativo de Corpus Christi, no dia 16. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 8, por meio do Decreto nº 11.064.

Serviços públicos essenciais da Saúde, como as unidades de pronto atendimento (Upas) e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e da Segurança Pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alteração.

Ficam os Secretários de Estado e as demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período.

Aniversário do Estado do Acre

O Estado do Acre completa, na próxima quarta-feira, 60 anos de sua emancipação. Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart assinava, em Brasília, a lei n° 4.070, que elevava o território federal a Estado. O então governador Edgard de Cerqueira Filho sancionou a lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, por meio da qual aprovou a data como feriado estadual.

A busca por autonomia do povo acreano teve início com a Revolução Acreana, que levou a criação do primeiro território federal do Brasil, o território do Acre. Hoje, após 60 anos de sua emancipação política e elevação a Estado da República Federativa do Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro Geografia e Estatísticas (IBGE), o Acre possui 906.876 habitantes, espalhados pelos 22 municípios do Estado, população composta pelos povos tradicionais e por imigrantes de diversas regiões do mundo e do Brasil, moldando a cultura e identidade acreana que nosso povo se orgulha.

Corpus Christi

Datando do século XIII, a data de Corpus Christi é um feriado católico, tradicionalmente comemorado 60 dias após a Páscoa, sempre numa quinta-feira.

A expressão Corpus Christi vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A festa foi criada em referência ao sacramento da eucaristia. Esse sacramento é realizado como forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Fonte: Agência Acre