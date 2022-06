Acre ganha 3 unidades da Casa da Mulher Brasileira, a emenda é da Senadora Mailza Gomes

- Publicidade -

Nesta segunda-feira, 20, a Ministra da “Mulher, Família e Direitos Humanos”, Christiane Britto, estará no Acre, e realizará o anúncio do início das obras da Casa da Mulher Brasileira, e a abertura do workshop de capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Estado do Acre.

A verba de R$ 5 Milhões, é um esforço da Senadora Mailza Gomes, a senadora ressalta, que a Casa da Mulher, será alocada, em locais de fácil acesso, onde as mulheres poderão ser acolhidas, e também realizar os encaminhamentos nescessários, incluindo as denúncias contra mulheres que vivem em situação de violência domésticas, dentre outras situações.

A Casa da Mulher Brasileira, está entre as ações do programa “Mulher, Viver sem Violência”, criado pelo governo federal em 2013, por meio do Decreto nº 8.086, e integra diversos serviços de atendimento especializado, à mulheres que sofreram algum tipo de violência.

Elas irão receber além do apoio psicossocial, acesso à delegacia e juizado especializado em violência doméstica e familiar, promotoria, defensoria pública, serviço de promoção e autonomia econômica, espaço de cuidados das crianças com brinquedoteca, alojamento de passagem, e central de transportes.