Acre aumenta índice de queimadas no período de janeiro a junho de 2022

O verão amazônico mal começou e o Acre já deu sinais que teremos ao longo do período de seca vários índices de queimadas. Segundo levantamento, foram confirmados no estado entre o período de 1° de janeiro a 23 de junho exatos 101 focos de incêndios. Dados revelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

É perceptível que no Estado ainda estamos com um ar considerável bom mas que a expectativa é pelo menos até o fim de julho o ar possa ficar comprometido, principalmente para as pessoas com comorbidades, nos casos de crianças e idosos e pessoas que possuem problemas de respiração.

Nesse período do ano o índice de queimadas tendem a se intensificar e os órgãos responsáveis como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil começam a lançar campanhas de conscientização a população com a finalidade de diminuir os focos de incêndios no Estado haja visto que a cada ano o clima tem oferecido mudanças severas que oferece risco ao ser humano.