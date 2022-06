Ações de infraestrutura são intensificadas pela prefeitura de Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, aproveitando a chegada do verão, está intensificando as frentes de serviços de infraestrutura nos principais bairros da cidade. São, neste momento, cinco frentes de serviço atuando em pontos distintos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, essas equipes estão atuando em serviços de bueiros e sarjetas, além de tapa buracos, recuperação de ruas e melhorias no porto do bairro Miritizal e aterro do shopping popular.Os serviços de sarjetas estão ocorrendo na Rua Pedro Teles, próximo a rádio Juruá FM.

O bairro do Miritizal, mais afetado pelas enchentes deste ano, esta recebendo serviços na Avenida Rio Juruá, parte de cima e parte de baixo, bem como acesso ao porto da Escola Rui Barbosa.

O secretário municipal de obras de Cruzeiro do Sul, Josinaldo Batista, disse que os serviços de melhorias de acesso não pararam e estão sendo intensificados pela gestão pública.

“Estamos intensificando as ações de melhorias na cidade. Neste momento, são cinco frentes de serviços e nos próximos dias daremos início a Operação Verão 2022, onde vamos aumentar, ainda mais, o volume de trabalho. Estamos com nosso povo trabalhando, principalmente no Miritizal, para melhorar as condições dos moradores do bairro”, finalizou o secretário.

Fonte/ Portal cruzeirodosul.ac.gov