Acisa começa cadastro de comerciantes para Expoacre 2022

A maior feira do acre Expoacre 2022 inicia em 30 de julho e vai até 07 de agosto, com a aproximação da data os organizadores e parceiros começam a realizar as primeiras tarefas para o evento.

Uma das primeiras é de responsabilidade da Associação Comercial do Acre (Acisa), onde desde a última segunda-feira, 06, começou a realizar o cadastro dos participantes que desejam realizar contratos de espaço na atração agropecuária.

De acordo com a junta comercial Acisa os contratos não terão alteração de preços em relação a feira anterior que aconteceu em 2019.

Os interessados em espaços na feira Agropecuária devem procurar o espaço físico da Acisa na Avenida Ceará, 2351 no Bairro do Bosque. Os horários de atendimento ocorrem de segunda a sexta das 7h30 às 12h e das 17h às 17h.

Interessados devem providenciar os seguintes documentos:

• Pessoa Jurídica; CNPJ, inscrição estadual, nome fantasia, razão social, endereço e telefone.

• Pessoas Físicas; RG e CPF e comprovante de endereço.