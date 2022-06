ACIDENTE FATAL: Um homem morre e outro fica ferido em colisão entre carro e moto na BR-364

- Publicidade -

De acordo com informações, uma colisão entre um veículo marca modelo, Ford Fiesta de cor branca e uma motocicleta resultou na morte do condutor da moto que ainda não foi identificado.

Informações dão conta que supostamente os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, ou seja, em direção a Porto Velho, quando o condutor da moto tentou entrar em um ramal à esquerda no exato momento em que o motorista do veículo tentava em uma ultrapassagem.

Essa dinâmica do acidente é uma suposição extra oficial do que teria ocorrido.

Laudo final realizado por peritos do Instituto Médico Legal – IML e Departamento de Polícia Científica deve ficar pronto em até 30 dias, apontando a dinâmica do sinistro.

Com o impacto da colisão o motociclista morreu no local, o motorista do carro identificado por Patrick Teixeira de Lima, de 28 nos, entrou em estado de choque e foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU que foi enviada para socorrer as vítimas, mas chegando ao local o piloto da moto já estava sem vida. O motorista do carro foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.