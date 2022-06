Acidente de trânsito deixa jovem de 17 anos ferido próximo ao Colégio Militar no Calafate

- Publicidade -

Por Volta das 11h40min da manhã desta Sexta-feira (24) um acidente de trânsito foi registrado na rua Porto Acre, Bairro Calafate, próximo ao Colégio Militar.

Segundo informações, um jovem trafegava em uma bicicleta quando um veículo conduzido por uma mulher atingiu o jovem que caiu sobre o solo com escoriações pelos braços, barriga e cabeça. A motorista a perceber o impacto, parou o veículo e prestou socorro a vítima.

A viatura de suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) acionada até o local e conduziu vítima até o Pronto Socorro (PS). O médico Tony Castro que socorreu o adolescente e foi verificado uma lesão na cabeça mas a vítima está fora de risco de morte.

O policiamento de trânsito esteve no local registrou a ocorrência com os serviços de praxe e minutos depois liberou a via que no horário de pico é bastante movimentada.

Veja vídeo: