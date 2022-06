AÇÃO E REAÇÃO: Policial a paisana reage a roubo e mata assaltante em Rio Branco

- Publicidade -

Francivaldo Lopes Castelo Apurinã, de 19 anos foi morto por volta das 19h30 deste domingo, 26, ao tentar um roubo (assalto) a uma venda de churrasquinho, localizado na Avenida Francisco Pinheiro, no Conjunto Habitacional Santo Afonso, na Região do Segundo Distrito de Rio Branco, a Capital do Acre.

De acordo com informações, um agente de Segurança Pública a paisana estava no local e reagiu ao assalto atirando contra o criminoso que foi atingido com cerca de quatro tiros e morreu no local.

Segundo apurado pela reportagem do site Ecos da Notícia, junta a policiais militares, Francivaldo Apurinã, estaria em companhia de uma mulher trafegando de bicicleta na BR 364, quando a teria deixado na rodovia dizendo que o aguardasse no local que ele retornaria em minutos.

Em seguida, o assaltante foi na direção do comércio anunciou o assalto e sofreu a reação de um agente público de segurança.

Matéria em andamento. Mais informações em instantes.