ABUSO AO CONSUMIDOR: Fecomércio constata aumento de (11,9%) nos valores dos produtos da cesta básica de alimentos em Rio Branco

O Cálculo da cesta básica de alimentos aponta valor médio de R$ 636,36, estimado em junho de 2022, e revela custo superior em 3,48% ao constatado no último estudo feito em maio (preço médio de R$ 614,95). Os dados são referentes à pesquisa realizada pela Fecomécio/AC em parceria com o Instituto Data Control, com base em 15 produtos comercializados em quatro supermercados da capital acreana.

Segundo o consultor da presidência da Fecomércio/AC, Egídio Garó, considerando o período de março a junho do corrente ano, o aumento do custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco é de 11,9%. Já de janeiro para junho do mesmo ano, a cesta básica aumentou 19,2% na capital.

“Mesmo com a redução de preços observado em alguns itens da cesta básica de alimentos entre os meses de maio para junho (café em pó, açúcar, margarina e biscoito), o custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco/AC se mostra superior ”, explica Egídio Garó.

Conforme o levantamento, os produtos e quantidades da estrutura elaborada, no seu conjunto, representam provisão alimentar para o consumo mensal de uma família com três pessoas adultas, ou dois adultos e duas crianças. Família essa, com renda média mensal de até R$ 2.000.

O preço calculado, para a quantidade estimada de cada produto que compõe a estrutura da cesta básica, mostra o indicativo de custo de R$ 702,37 para o preço maior da cesta de alimentos, bem como R$ 603,03 para o custo menor.

O estudo conclui que a carne bovina, selecionada para a estrutura de consumo (coxão mole), conforme cálculos para as cestas de alimentos dos meses anteriores, segue representando o item de maior peso financeiro em relação ao custo total.

Fonte/ Jornal Opinião