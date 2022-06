Abertura da fase municipal dos Jogos Escolares será realizada no dia 21

- Publicidade -

O governo do Estado, via Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Esportes, realiza em Rio Branco, a partir do dia 22 de junho, a fase municipal dos Jogos Escolares. A competição é realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e a Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade).

O congresso técnico para a realização da fase municipal será no dia 20 de junho, segunda-feira, a partir das 8h, no auditório da própria SEE e a abertura do evento será no dia 21, terça, a partir das 7h30, no Estádio Arena da Floresta.

As inscrições para participar da fase municipal podem ser realizadas pelos gestores e professores. A documentação e inscrição devem ser acessadas por meio link bit.ly/documentos-jeac-2022 e pode ser enviada para o e-mail [email protected].

Ao todo, a fase municipal abrangerá 17 modalidades esportivas, entre elas basquete, futsal, vôlei, handebol, vôlei de praia, tênis de mesa, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, karatê, wrestling, natação, taekwondo e xadrez.

As competições serão realizadas nas modalidades masculina e feminina e abrangem as categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. A previsão dos organizadores do evento é que, somente na fase municipal de Rio Branco, mais de 500 atletas participem dos jogos escolares.

Na categoria de 12 a 14 anos todas as modalidades esportivas estarão contempladas na competição, inclusive o atletismo adaptado, que terá a participação de atletas paralímpicos. Já na categoria de 15 a 17 anos não haverá as modalidades xadrez e karatê.

“Devido a uma solicitação dos gestores e dos próprios professores, estamos prorrogando as inscrições até do 19, dando mais uma semana, além do previsto, para que possamos dar oportunidade para que um grande número de escolas participe do evento”, afirmou o professor Vladimilson Maia, do Departamento de Esportes.

Fonte: Agência Acre