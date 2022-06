Aberta a temporada de inscrições para a escola de música

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), informa que os membros da comunidade que foram sorteados para as vagas nos cursos de formação inicial devem comparecer à sede da instituição, em Rio Branco, a partir desta segunda-feira, dia 6 de junho, para efetuar a matrícula.

Os contemplados devem apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço. A efetivação da matrícula deve ser feita até o dia 10 de junho.

Já os candidatos que optaram pelo curso de formação continuada para cantores e instrumentistas e que compareceram à Escola de Música do Acre para audição e prova prática de aptidão musical, aplicada pelos professores, também devem realizar o seu registro escolar.

“Os membros da comunidade que foram classificados no sorteio público para compor o cadastro de reserva devem aguardar o contato da nossa coordenação para efetuarem as suas matrículas, assim que surgirem vagas não preenchidas”, informa o coordenador pedagógico da Emac, Nicke Koja.

