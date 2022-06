Abel Ferreira recebe proposta salarial de R$ 47,8 milhões anuais para deixar o Palmeiras

O nome do português Abel Ferreira segue em alta no futebol brasileiro. O treinador segue fazendo grande trabalho no Palmeiras, sendo líder do Brasileirão e tendo a melhor campanha da Libertadores, com 6 vitórias em 6 partidas.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras há pouco mais de um ano, mas logo caiu nas graças da torcida. O treinador que, segundo Felipão, já é o maior da história do Verdão, já disputou 9 finais sob o comando do Alviverde, tendo 5 títulos.

Assim, é inevitável que o nome do treinador desperte a atenção do futebol do exterior. E um dos interessados, conforme informado pela ESPN Brasil, vem do mundo árabe, mas a equipe não teve o nome citado.

Abel Ferreira recusa proposta astronômica

Porém, para tranquilizar a torcida do Verdão, a fonte deixa claro que o treinador recusou, prontamente, a proposta dos asiáticos, que lhe ofereceram um salário anual de 47,8 milhões de reais – quase 4 milhões de reais mensais.

Vale ressaltar ainda que, nos últimos dias, o treinador também foi ligado ao Lyon. Todavia, neste momento, o técnico não pretende deixar o Verdão.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil