8° BPM e PC em operação conjunta recuperam produtos subtraídos de área rural de Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, em conjunto com a Polícia Civil recuperam produtos subtraídos de uma igreja localizada no ramal Mário Lobão na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares e policiais civis em diligência no local localizaram os produtos, contudo os infratores empreenderam fuga para uma área de matagal.

Ademais, foi localizado também uma arma de fabricação caseira que era utilizada nos delitos.

Ante ao exposto, os produtos foram entreguem na delegacia para deliberação cabível.

Assessoria do 8° BPM