PALMEIRAS: Clubes Turcos fazem contato sobre o interesse por Dudu

Uma das principais peças do Palmeiras, Dudu tem chamado a atenção de clubes turcos, mais especificamente o Fenerbahçe e o Galatasaray. O Palmeiras ainda não recebeu nenhum contato, mas os times já foram atrás do empresário do atacante André Cury para entender as possíveis condições de um negócio. O atacante do Verdão seria visto como alternativa para Jorge Jesus no Fenerbahçe.

Valorizado no Palmeiras, Dudu, que teve passagem recente pelo Catar, virou alvo de dois clubes turcos. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Galatasaray e Fenerbahçe procuraram o estafe do jogador para entender as condições para uma possível investida. No caso do time de Jorge Jesus, o interesse surgiu mediante a lesão de Bruno Henrique, do Flamengo, alvo do treinador português para reforçar o setor ofensivo.

Como apenas o empresário de Dudu foi procurado, o Palmeiras não recebeu nenhuma oferta por Dudu. Dessa forma, o clube segue com o plano de estender o contrato do camisa 7, que atualmente é válido até o final de 2023. Caso uma negociação, de fato, seja aberta, Nicola projetou o valor da possível venda do atacante, que tem o maior salário do futebol brasileiro: R$ 2.1 milhões por mês.

“Dudu foi procurado por dois clubes turcos: Galatasaray e Fenerbahçe, o último dirigido por Jorge Jesus, que indicou a contratação do palmeirense. Essa informação foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do Dudu. Não existe nenhuma oferta oficial, a ideia dos dois clubes foi procurar o André Cury, empresário do Dudu, para entender as condições do negócio (…) Valor para o Dudu? Por já ter 30 anos, isso pesa para não haver uma grande negociação 10-12 milhões de euros (R$ 54 milhões-R$ 65 milhões), talvez“, afirmou o jornalista em seu canal no YouTube.

DUDU QUER FICAR NO PALMEIRAS

Em março, Dudu revelou que seu agente está em contato com Anderson Barros para que a extensão de vínculo seja acertada. Enquanto isso, o ídolo do Palmeiras se encontra focado para seguir apresentando um bom futebol em campo.

“O Anderson Barros está conversando com o André Cury, que toma conta dessa parte para mim. Tenho certeza de que vai acontecer. É ficar focado, defender o Palmeiras com unhas e dentes. Quem acompanha meu dia nos treinamentos sabe que não gosto de perder nem no bobinho. Quem está no Palmeiras precisa estar dessa forma. A gente cobra isso dos jogadores que chegam. Você tem que ter o DNA vencedor, e, se você não tem, precisa criar dentro do clube. A torcida vê isso em mim. Essa é minha meta aqui no Palmeiras”, afirmou ao Nosso Palestra.

Fonte/ Portal torcedores.com