Acre registra mais uma morte de criança por síndrome respiratória e chega a 11 número de óbitos

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou a morte de mais uma criança acreana vítima da síndrome respiratória. O falecimento da criança de 5 anos ocorreu na quinta-feira (16), no no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Ainda segundo a Sesacre, a causa da morte ocorreu por arritmia cardíaca, crise convulsiva, e cardiopatia congênita.

Na última terça-feira, 14, a saúde já havia confirmado a décima morte por síndrome respiratória grave. Com os novos óbitos, o Acre já registrou 11 mortes, sendo 5 no mês de maio, e 7 somente em junho. As vítimas tinham entre 0 a 4 anos.

Recentemente, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizaram uma fiscalização no pronto-socorro da capital e detectaram falta de leitos e medicamentos.

Após inúmeros protestos de famíliares das vítimas, o governo abriu mais 20 novos leitos e decidiu transferir os pacientes das instalações e pacientes do Hospital da Criança de Rio Branco para o prédio do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC). A transferência de 63 crianças ocorreu no último fim de semana.

Fonte/ A Folha do Acre