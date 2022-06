Em Sena Madureira PM realiza operação trânsito seguro

Na sexta-feira e no sábado em torno de 140 veículos, entre carros e motocicletas, foram abordados pelos policiais. “Detectamos que muitos moradores estão conduzindo veículos sem ter a Carteira de Habilitação. Além disso, também encontramos menores de idade dirigindo, o que não é permitido”, comentou o Tenente Fábio Diniz.

De acordo com ele, há três fatores predominantes em Sena Madureira que influenciam nos acidentes: Imprudência, dirigir veículo sob efeito de bebida alcóolica, menores de idade conduzindo veículos e pessoas não habilitadas. “Na sexta e no sábado, as blitz foram de caráter repressivo. Já no domingo, foi de ordem educativa. Esse trabalho vai continuar porque muitos acidentes vem ocorrendo em Sena”, enfatizou.

No final de semana, oito novos policiais foram destacados para atuar em Sena Madureira. Com isso, uma equipe permanente deverá fiscalizar o trânsito no município.

Na última sexta-feira (3), Sena Madureira registrou um gravíssimo acidente. Naquela ocasião, o jovem Gustavo dos Santos, 21 anos de idade, teve a perna esquerda dilacerada. A batida foi entre um carro e a motocicleta conduzida por Gustavo. O mesmo se encontra na UTI, em Rio Branco.