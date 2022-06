Friale prevê temporal e friagem para o próximo fim de semana

O meteorologista Davi Friale anunciou em seu site, “O Tempo Aqui”, a chegada de uma forte frente fria, que trará consigo fortes rajadas de vento, que podem chegar até 50km/h, além chuvas fortes e queda brusca de temperatura.

A previsão já é para o próximo fim de semana, iniciando sexta-feira (10), com a possibilidade de chuvas torrenciais, que farão as temperaturas despencarem, principalmente no dia seguinte, sábado (11), quando os termômetros não ultrapassarão a máxima de 24°C.

Até a próxima quinta-feira, dia 9 de junho, o tempo segue com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, no Acre. Durante o dia, o calor, sem excesso, vai predominar, com máximas entre 29 e 32ºC.Friale prevê que na sexta-feira deverão ocorrer chuvas fortes, com raios, ventanias e eventual queda pontual de granizo, podendo causar transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamento de edificações e alagamentos de ruas, pois poderá chover acima de 40mm.

Essa intensa onda de frio polar atingirá, também, com forte intensidade, o sul e oeste de Rondônia, o sul e oeste do Amazonas, a região do Pantanal Mato-grossense, inclusive, Cuiabá, o sul e sudoeste de Goiás, as planícies da Bolívia e a região de selva do Peru. Entretanto, em Porto Velho, ou seja, no norte de Rondônia, o frio não será intenso.

Fonte/ Jornal O Rio Branco