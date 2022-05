Zezé Di Camargo tem infarto após separação de Wanessa e cantora acaba internada; revela vidente

O famoso cantor sertanejo, Zezé Di Camargo voltou a chamar atenção dos internautas nesta semana, após ser envolvido em um assunto um tanto quanto polêmico. Isso porque, quem acompanha o artista sabe que o marido de Graciele Lacerda vive com o seu nome na boca do povo e, é claro, que agora não foi diferente. O compositor agitou a internet ao ter sua saúde revelada após a separação de sua filha, Wanessa.

Já não é mais novidade para ninguém que a vida do músico e de sua herdeira virando de cabeça para baixo após o anuncio da separação entre a influencer e Marcus Buaiz. Entretanto, parece que o futuro dessa família não vai melhora, pois a previsão de que as coisas piorem daqui há algum tempo, de acordo com previsão feita pela vidente Chaline, a Clarividente.

Segundo a previsão feita por Chaline, Zezé Di Camargo pode sofrer com algo em seu coração, ou passar por uma cirurgia. A profissional alertou para que o cantor sertanejo não se estresse com nada. “Na verdade vejo infarto”, destacou. “Tem muita coisa que envolve essa família”, disse.

Ao falar sobre Wanessa Camargo, a vidente contou que ela deverá ser interditada, pois, deve sofrer com problemas psiquiátricos, vendo algo envolvendo uma clínica psiquiátrica, um tratamento mais intensivo, indicando assim uma possível internação famosa.

“A Wanessa será interditada psicologicamente falando. Por que ela não está bem, ela está se segurando para não ter um surto”, completou Chaline.