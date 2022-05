Zé Neto, da dupla com Cristiano, provoca crise no meio sertanejo e gera a revolta de outros cantores

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, acabou se envolvendo em uma grande polêmica quando decidiu falar de Anitta em um de seus shows. Na ocasião, ele provocou a cantora por sua tatuagem íntima e chegar a falar da Lei Rouanet – de maneira absolutamente equivocada.

As falas polêmicas do cantor, no entanto, trouxeram uma série de comentários negativos nas redes sociais. Zé Neto acabou gerando revolta no meio sertanejo, visto que as falas dele a respeito da Lei Rouanet atraíram uma série de olhares para as prefeituras que pagam altos cachês para esses artistas do meio.

Muitos dos shows sertanejos foram realizados pelo Brasil teriam sido pagos com dinheiro público e sem nenhuma licitação. Em alguns casos com desvios de outros setores, como educação e saúde. O Ministério Público de Roraima decidiu investigar uma apresentação pela qual Gusttavo Lima ganharia R$ 800 mil.

Nas redes sociais, há quem peça por uma CPI do sertanejo. De acordo com informações de Fefito, colunista do Splash do UOL, os sertanejos estão revoltados com Zé Neto com medo de uma possível investigação. Por isso, o parceiro de Cristiano estaria sendo duramente criticado por outros artistas e empresários do ramo.

Tem quem acredite que Zé Neto deveria ter ficado em silêncio e não ter comprado briga com Anitta. Em meio ao bafafá, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, de Minas Gerais, anunciou o cancelamento do show de Gusttavo Lima, que custaria aos cofres da cidade R$ 1,2 milhão.

Por TVFOCO