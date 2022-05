William Bonner explica por que está afastado da bancada do JN

William Bonner usou suas redes sociais, nesta quarta-feira, 11, para falar do falecimento do jornalista Alberico de Sousa Cruz, que é ex-diretor de jornalismo da Globo e acabou contando por que está afastado da bancada do Jornal Nacional (JN) há alguns dias.

Alberico de Sousa Cruz faleceu, aos 84 anos, após sofrer complicações de uma leucemia. Ele foi o primeiro chefe de Bonner no JN.

Substituído por Hélter Duarte durante essa semana, William Bonner revelou estar com problemas na voz e, por isso, não tem consegui comandar a bancada do telejornal mais assistido do país. “Tenho trabalhado só na edição do JN, nesta semana. A voz anda ruim. Ontem, foi mais doloroso estar assim, sem condições de apresentar”, afirmou o âncora.

“Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos do Alberico o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão. Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias”, disse William Bonner.