Whindersson canta ‘Baby Shark’ para bebê que estava chorando em show; veja vídeo

Whindersson Nunes fez toda a plateia do show de sua turnê cantar Baby Shark para uma bebê que estava chorando. A apresentação ocorreu em Paris, na França, na noite de segunda-feira (9).

“Ontem tinha uma neném chorando no show, fiz o teatro todinho cantar Baby Shark (risos)”, escreveu ele no Twitter.

Ontem tinha uma neném chorando no show, fiz o teatro todim cantar Baby Shark kkkkkkkkkkkk hahahah 🥰🥰🥰 — Whindersson (@whindersson) May 10, 2022

O pai da pequena comentou no tuíte de Whindersson: “Minha filha! Ontem ela estava um pouco enjoada com sono. Ela estava assistindo no celular, mas chegou uma hora que não deu mais. Eu sei que a situação era chata, e algumas pessoas na fileira da frente estavam reclamando, mas o Whindersson foi super compreensível e deu um show”, explicou.

Apesar de receber elogios, alguns criticaram a presença da bebê no show. “F*** levar criança pequena em lugar assim… Estresse para a criança e para o adulto”, disse uma seguidora.

Whindersson respondeu o pai da criança, negando que a situação tenha sido chata: “Que isso, todo mundo tem o direito de sair e se divertir, cuidar de bebês de colo não é uma coisa fácil, mas no meu show vocês não precisam se preocupar em me atrapalhar, pelo contrário, sejam bem-vindos”, escreveu.

Confira, a seguir, o vídeo gravado por uma fã no local: