Whatsapp permite que usuário deixe o seu nome invisível; veja como fazer

O WhatsApp não permite que o usuário deixe a aba de “nome” (identificação no mensageiro) em branco. Neste sentido, não é possível ocultar a informação para todos os contatos. Porém, um pequeno truque pode ajudar o usuário a tirar definitivamente o nome do WhatsApp. Ao usar um determinado caractere, o nome fica invisível no mensageiro.

Veja como deixar o seu nome invisível no WhatsApp

Copie o caractere unicode a seguir “?”, sem as aspas;

Feito isto, abra o WhatsApp em seu celular e acesse as configurações para exibir o seu perfil;

Toque sobre seu nome e apague tudo;

Em seguida, toque sobre a área do nome e selecione “Colar”;

Toque em “OK” para confirmar a ação e veja que seu nome agora está invisível no WhatsApp.

Nova função te deixará ‘invisível’ ao sair de um grupo

O WhatsApp está recebendo atualizações constantes. Depois de liberar a possibilidade de adicionar até 512 pessoas em um grupo, o mensageiro está desenvolvendo um recurso que permitirá ao usuário sair de um grupo sem que os demais integrantes sejam notificados. Na prática, apenas os administradores serão avisados da saída.

A nova funcionalidade trará mais privacidade aos usuários, uma vez que atualmente ao sair de um grupo todos são notificados da ação pelo aplicativo. O recurso foi encontrado na versão beta para Desktop, mas provavelmente será liberado para todas as versões do mensageiro.

Whatsapp começa a liberar recurso de reagir mensagens

Os usuários do WhatsApp já conseguem reagir a mensagens no aplicativo. Antes de mais nada, é importante destacar que a novidade está disponível tanto para celulares quanto para computadores.

Além da possibilidade de se expressar frente a uma mensagem, o usuário consegue visualizar qual o emoji usado pelo seu contato. Atualmente, é possível optar entre seis figuras nas opções do aplicativo.

Cabe salientar que o recurso está disponível para conversar em grupos ou privadas. Veja como verificar com quais emojis os seus contatos reagiram às mensagens.

O procedimento para descobrir quem usou reações no WhatsApp é muito simples. Confira:

Em primeiro lugar, abra algum chat em grupo do WhatsApp;

Em uma mensagem que recebeu reações, clique na bolha que exibe os emojis utilizados para interagir;

Feito isto, aparecerá o nome de todos os contatos que reagiram e o respectivo emoji utilizado na mensagem;

Portanto, para finalizar, feche a janela clicando em qualquer outro lugar da tela do WhatsApp.

Todavia, é importante ressaltar que a funcionalidade de reagir a mensagens está sendo liberada de forma gradual, sendo assim, é possível que demore a chegar no seu dispositivo.

Por MCEARA.COM