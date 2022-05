WhatsApp notifica usuários de iPhone que a rede social deixará de funcionar em alguns aparelhos

Alguns usuários de iPhone estão relatando que, ao acessarem o WhatsApp, uma mensagem informando que os aparelhos com sistema iOS 10 e iOS 11 deixaram de funcionar no aplicativo a partir de outubro deste ano.

Até mesmo na página de suporte da rede social é possível confirmar a informação, revelando que o aplicativo agora será compatível apenas com dispositivos móveis que utilizem o iOS 12 ou posterior. Vale lembrar que, atualmente, a Apple disponibiliza aos usuários o iOS 15, compatível com os aparelhos a partir do iPhone SE.

© Fornecido por Bolavip Brasil Imagem: Reprodução/Pixabay

Neste caso, usuários de iPhones anteriores como o iPhone 6 e 5s, por exemplo, ainda podem atualizar o sistema com o iOS 12 e continuar com o app funcionando. Já usuários do iPhone 5 — lançado com o iOS 6 e atualizado até o iOS 10 — precisarão trocar de smartphone para continuar utilizando o WhatsApp, já que o suporte de atualizações para o modelo foi encerrado.

No caso de outros sistemas operacionais, o WhatsApp exigirá o Android 4.1 ou posterior e o KaiOS 2.5.0. A rede social informa ainda que todos os usuários serão notificados diretamente no aplicativo “com antecedência e lembrado algumas vezes para atualizar”.

Fonte: Agência Brasil