Wattssapp pago: plano premium chega com funções extras para negócios

Disponível para usuários do WhatsApp Business, a empresa confirmou que o aplicativo ganhará um serviço de hospedagem na nuvem gratuito e mais recursos. Os valores para assinar o plano premium do WhatsApp, entretanto, ainda não foram divulgados.

O que o novo plano pago do WhatsApp traz, de acordo com a Meta, é a possibilidade de pequenas e médias empresas (PMEs) contarem com ferramentas adicionais. Entre os novos recursos, a companhia destacou que as empresas poderão criar links personalizados de anúncios. Por exemplo, um negócio poderá criar um link “wa.me/lojinhatecmundo”, gerando mais padronização.

Além disso, o WhatsApp Business também se expande para que as empresas possam gerenciar mais dispositivos ao mesmo tempo. Até então, na versão gratuita, uma conta do WhatsApp Business pode adicionar até quatro aparelhos diferentes, enquanto a versão Premium, que é opcional, permitirá adicionar até dez aparelhos simultâneos.

Mark Zuckerbeg, CEO da Meta e cofundador do Facebook, também confirmou que o WhatsApp Business poderá ser usado por “qualquer empresa, de qualquer tamanho, em todo o mundo com a WhatsApp Cloud API”. A nova API (Interface de Programação de Aplicações) ainda acompanha um “serviço de hospedagem na nuvem gratuito e seguro fornecido pela Meta”.

A companhia cita que, para as empresas e desenvolvedores, a API traz facilidade na implementação para que comecem a operar mais rapidamente na plataforma. O serviço também visa eliminar despesas com servidores e afins.

Grandes expectativas para o WhatsApp Business

A expectativa do WhatsApp com a versão Premium é alta, tanto que este foi um dos destaques da apresentação. Na última quinta-feira (12), a empresa iniciou uma conta oficial no Twitter para o WhatsApp Business e, desde então, vinha comentando sobre o evento, convidando os usuários a ficarem atentos às novidades.

Zuckerberg, em seu discurso, informou que “mais de 1 bilhão de usuários” já se conectam a uma conta comercial do WhatsApp Business “todas as semanas”. A empresa espera que, com a abertura global, o número cresça ainda mais. O WhatsApp, entretanto, compreende que nem todas as PMEs devam utilizar a WhatsApp Cloud API em seus negócios. A API, assim como a assinatura do plano Premium, é de uso opcional.

Fonte/ Portal Tecmundo