WATTSSAPP não atualiza contatos e usuários delatam o bug do APP

Usuários do WhatsApp estão relatando problemas no mensageiro na manhã desta terça-feira (17). Segundo relatos nas redes sociais, a plataforma não está atualizando e mostrando a lista de contatos. Os problemas aparecem em maior parte na versão Web do mensageiro e em celulares Android.

No site DownDetector, o pico de reclamações aconteceu por volta das 10h, com quase 400 notificações. Alguns usuários também afirmam problemas na hora de logar a conta no computador. “O WhatsApp está temporariamente indisponível. Tente novamente em 5 minutos”, aponta o mensageiro.

Atualização do WhatsApp Web

Vale lembrar que a atualização do WhatsApp Web e do Desktop, lançada gradualmente em janeiro, foi amplamente criticada pelos usuários. Desde a chegada da novidade, que permite usar o app de PC independente do celular, a plataforma costuma apresentar falhas ao carregar mensagens.

“O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados”, disse ao TechTudo.

