Wanessa se pronuncia pela primeira vez sobre rumores envolvendo Dado Dolabella

Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria se encontrando com o ex-namorado Dado Dolabella, que foi apontado como pivô do fim de seu casamento de 17 anos com o empresário Marcos Buaiz. Ela afirmou que não tem como controlar o que as pessoas falam sobre sua vida e, por isso, disse que seu foco é cuidar dos filhos, da carreira e de casa.

“Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu falei, as pessoas vão ter… o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa”, disse em entrevista à TV Caras, sem mencionar nomes.

A cantora ainda afirmou que não irá se envolver com os boatos que surgiram em torno do fim de seu casamento. “Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo, eu não vou. Quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, do Osho, que é isso: ‘se você coloca atenção naquilo que te desagrada, você aumenta aquilo’. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso”, declarou.

Quando ao término com Marcos, ela garantiu que o maior cuidado é com os filhos José Marcos e João Francisco, “que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador”. Além disso, a relação com o ex-marido é pautada em “muito respeito e carinho”.

“Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão, a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.

Fonte: Yahoo!