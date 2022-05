Wanessa dá basta, pede fim de julgamento e confirma, após encontro íntimo com ex exposto: “Eu fiz”

Nas últimas semanas, Wanessa virou notícia em todo o país devido a separação com Marcus Buaiz, após 17 anos. No anúncio feito nas redes sociais, ela optou por não revelar o motivo da decisão.

Porém, alguns escândalos sobre a vida íntima da cantora vieram à tona, como o encontro com seu ex-namorado, Dado Dolabella.

Nesta terça-feira, 10, a artista usou um vídeo de Maria Bethânia falando sobre os julgamentos que recebeu ao longo das últimas semanas.

Nas imagens repostadas por Wanessa, a artista aparece recitando um texto de Clarice Lispector.

“Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e minhas alegrias“, diz o vídeo compartilhado pela cantora, que continua:

“Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz“, finaliza o vídeo repostado por Wanessa, que pede o fim dos julgamentos.

CANTORA ANUNCIA FIM COM EMPRESÁRIO

No início de maio, Wanessa confirmou o fim da relação com Marcus Buaiz em um comunicado por meio das redes sociais.

“Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui”, disse a cantora.

Na sequência, a filha de Zezé Di Camargo pediu respeito para todos. “Pedimos a todos o espaço e a privacidade neste momento”.

RELAÇÃO COM EX-NAMORADO É EXPOSTA

Na publicação, Wanessa fez questão de ressaltar que o término ocorreu de forma pacífica com Marcus Buaiz.

Mas, nas últimas semanas, Léo Dias, do site “Metrópoles”, expôs alguns detalhes sobre a separação.

De acordo com o jornalista, a cantora passou a páscoa com o ex-namorado, Dado Dolabella, e sofre com a doença da síndrome do pânico.

Tais fatores foram fundamentais para que Marcus Buaiz e a artista optassem pela separação.