Wanessa Camargo havia perdoado Marcus Buaiz após traição. ‘Ele não soube fazer o mesmo’, afirma jornal. Detalhes!

Wanessa Camargo está divorciada de Marcus Buaiz há poucos dias e as polêmicas sobre o casal não param de vir à tona. Após a notícia de que um dos principais estopins para o término seria a reaproximação da cantora com o ex-namorado, Dado Dolabella, novas informações sobre a conturbada separação foram reveladas em reportagem publicada pelo jornal Extra.

Segundo a publicação, Buaiz teria descoberto que Wanessa e Dado estariam mantendo contato após contratar um detetive. “Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu”, disse uma fonte ouvida pelo jornal.

Ainda segundo o Extra, uma amiga de Wanessa afirma que ela esperava mais compreensão do empresário sobre a reaproximação com Dado. “É que no passado ele traiu e ela perdoou. Os dois chegaram a viajar cada um para um destino para repensar o relacionamento, mas optaram por ficar juntos. E dessa vez, ele não soube fazer o mesmo”, disse a fonte do jornal.

WANESSA CAMARGO DESABAFA SOBRE EXPOSIÇÃO DA VIDA PESSOAL: ‘NÃO VOU ENTRAR NESSE JOGO’

Em entrevista recente ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Wanessa admitiu que dava combustível para alimentar o interesse sobre sua vida privada no passado, mas, agora, aprendeu a estabelecer limites.

“Quando vou falar da minha vida pessoal, tem que ter um propósito. Se é algo muito particular, não vou entrar nesse jogo. É assim que consigo estar em paz. A paz está dentro da gente e não fora. Não posso controlar o externo, mas faço o meu melhor para ter a minha paz”, disse a cantora à publicação.

Fonte: Purepeople