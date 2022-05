“Vovó do tráfico” é presa vendendo crack no quintal de casa

Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, no fim da tarde desta segunda-feira (30/5), uma mulher, de 68 anos, mais conhecida como a “vovó do tráfico”, investigada pelo crime de tráfico de drogas. A idosa mora no Sol Nascente e, segundo as investigações, vendia drogas em um bar que ela mesma administrava no quintal da casa

Após o monitoramento das equipes, os investigadores conseguiram capturar um usuário que havia acabado de comprar uma porção de crack com mulher. “Realizamos a incursão no interior do lote da investigada e a mesma foi presa. Após ser realizada uma varredura no local, apreendemos mais quatro porções de crack e R$ 81”, ressaltou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

A idosa também já foi presa anteriormente pelo mesmo crime por policiais da respectiva unidade policial. De acordo com o delegado, a primeira anotação criminal da investigada em virtude de crime envolvendo drogas foi em 1984, “o que demonstra a reiteração criminosa por parte da mesma” e, atualmente, cumpria pena domiciliar. A mulher foi encaminhada à carceragem da Polícia Civil do DF.

Fonte: Correio Braziliense