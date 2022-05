Você sabe o que é o “Transtorno de personalidade borderline”?

Transtorno de personalidade borderline (BPD, do inglês “borderline personality disorder”) é uma doença mental pouco conhecida e pouco compreendida.

Antes do julgamento de Johnny Depp vs. Amber Heard, pouco se ouvia falar sobre a desordem. Uma especialista, que serviu como testemunha no famoso caso, diagnosticou Heard com transtorno de personalidade borderline e com transtorno de personalidade histriônica, o que tem sido usado para explicar o comportamento terrível e o abuso emocional que foram descritos durante o julgamento.

Se esse diagnóstico é realmente preciso ou se as histórias sobre Heard são verdadeiras ou não, não vêm ao caso. A publicidade feita em cima do processo, no entanto, está servindo para estigmatizar ainda mais uma condição já altamente estigmatizada. Toda a confusão só está alimentando a falsa narrativa de que as pessoas com BPD são mestres da manipulação que anseiam por atenção e são cruéis com os outros.

Clique na galeria e descubra o que realmente é o transtorno de personalidade borderline e como ele pode ser tratado.

Fonte/ Primeirojornal.com