Você pode ter perdido: Pagamentos do Auxílio Brasil começam nesta semana; Novo lote do saque do FGTS em 2 dias; Dados sobre o desemprego e mais

Mais uma semana começa com expectativas de dinheiro na conta para brasileiros em situação de vulnerabilidade e trabalhadores formais. Na próxima quarta-feira, 18, a Caixa Econômica Federal paga a parcela de maio do Auxílio Brasil e um novo lote do saque extraordinário do FGTS.

Para outros 11,9 milhões de cidadãos que estão desempregados, a situação está um pouco mais complicada. Uma pesquisa recente do IBGE revelou que 3,463 milhões de pessoas que fazem parte do grupo que procura emprego há mais de dois anos.

Outra notícia que chamou bastante atenção foi a suspensão temporária da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. Conheça mais detalhes sobre esses e outros destaques desta segunda-feira, 16.

Auxílio Brasil paga nova parcela

Uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil começa na próxima quarta. Em abril, mais de 18,06 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza foram contemplados com a parcela, que tem valor mínimo de R$ 400.

Para receber o benefício, é preciso ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), além de renda familiar mensal de até R$ 210 por pessoa. A inscrição no CadÚnico pode ser feita em qualquer unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), ou nos postos da prefeitura.

Os repasses ocorrem que sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) do aprovado, na ordem do 1 ao 0. Veja as datas de pagamento de maio do Auxílio Brasil:

Saque extraordinário do FGTS

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) também será liberado a partir de quarta para um novo grupo de trabalhadores. Cada cidadão com saldo nas contas vinculadas ativas e inativas poderá sacar até R$ 1 mil.

Em dois dias, é a vez dos nascidos em junho retirarem o dinheiro. A medida anunciada pelo governo federal no início de março tem como objetivo injetar bilhões de reais na economia do país.

Todos os trabalhadores com saldo nas contas do FGTS podem sacar, exceto quem usou os recursos em operações de crédito com garantia, como a antecipação do saque-aniversário. O prazo para resgate do dinheiro vai até o dia 15 de dezembro para todos.

Confira o calendário completo do saque extraordinário do FGTS:

• Nascidos em janeiro – 20 de abril

• Nascidos em fevereiro – 30 de abril

• Nascidos em março – 4 de maio

• Nascidos em abril – 11 de maio

• Nascidos em maio – 14 de maio

• Nascidos em junho – 18 de maio

• Nascidos em julho – 21 de maio

• Nascidos em agosto – 25 de maio

• Nascidos em setembro – 28 de maio

• Nascidos em outubro – 1º de junho

• Nascidos em novembro – 8 de junho

• Nascidos em dezembro – 15 de junho

O cidadão tem a opção de solicitar a devolução do crédito caso não tenha intenção de movimentar o FGTS agora. É só acessar o aplicativo Caixa Tem e fazer o pedido até o dia 10 de novembro, ou apenas aguardar até o fim da rodada.

3,4 milhões buscam emprego há mais de dois anos

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou uma pesquisa que mostra a situação atual do desemprego no país. Dos cerca de 11,9 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2022, mais de 3,4 milhões procuram emprego há mais de dois anos.

O número representa 29% do total de pessoas sem trabalho. Este é o segundo maior volume desde o início da série histórica, iniciada em 2012, e perde apenas para o 4º de 2021, quando cerca de 3,6 milhões estavam em busca de uma vaga no mercado há mais de 24 meses.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE considera desempregado apenas o trabalhador não possui ocupação no mercado de trabalho, tem disponibilidade para trabalhar e está em busca de uma vaga.

Bolsonaro quer entrar na Justiça para abaixar preço dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma live que terá de recorrer à Justiça para abaixar o preço dos combustíveis. Sem entrar em detalhes, ele disse que “espera fazer mudanças de pessoas” para tentar “diminuir o preço dos combustíveis no Brasil”.

“Deixo bem claro que está previsto em lei, no caso da Petrobras, que ela tem que ter o seu papel social no tocante ao preço de combustíveis. Ninguém quer que a Petrobras tenha prejuízos ou fazer o que a senhora Dilma [Rousseff, ex-presidente] fez lá atrás, interferindo artificialmente no preço da Petrobras. A gente espera, aqui, a redução do preço. Vamos ter que recorrer à Justiça”, disse Bolsonaro.

A União é a principal acionista da Petrobras, mas o presidente da República não tem poder direto sobre a empresa ou sua política de preços.

Compra do Twitter por Elon Musk está suspensa temporariamente

Elon Musk, CEO da SpaceX e homem mais rico do mundo, informou que a compra do Twitter está temporariamente suspensa. A decisão foi tomada enquanto a empresa levanta o número de contas falsas existentes na rede social.

“O acordo do Twitter foi suspensa temporariamente, com pendências em detalhes que suportam o cálculo de que contas falsas e spams de fato representam menos de 5% dos usuários”, escreveu Musk.

Apesar disso, o empresário afirmou que continua comprometido com a aquisição. Mesmo assim, as ações do Twitter chegaram a cair mais de 15%no pré-mercado norteamericano em meio à perspectiva de falha na operação.