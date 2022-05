Vitão diz estar redescobrindo sua sexualidade: “Não sei exatamente onde me encaixo”

Em entrevista à revista QG, Vitão refletiu sobre sua sexualidade. O cantor confessou estar passando por uma fase de transição em sua vida, na qual está se redescobrindo, em todos os aspectos.

“Cabelo, roupa, maquiagem, não tem nada a ver com sexualidade. Eu mesmo estou em um momento de não saber o que eu sou. Não sei exatamente onde me encaixo”, conta. O cantor afirmou que sempre se viu como um homem hétero, mas agora vem questionando seu gosto pessoal. “Sempre gostei de mulheres, mas cada vez mais entendo que talvez sexo seja mais do que apenas isso”, afirma.

No momento, o artista diz estar se conhecendo mais e mantendo uma relação sincera com ele próprio: “Tenho me entendido de outras formas, me relacionado com pessoas diferentes e é muito disso. Estou namorando comigo mesmo, um momento de autoconhecimento”.

Vitão sabe que a maneira em que vem se vestindo e mudando seu visual, tem causado um certo espanto nas pessoas. No entanto, vê isso como algo positivo: “Gosto de causar de causar debate e questionamento”.

“Muito da roupa, hoje em dia, serve para comunicar. Essa diversidade de poder ser qualquer coisa que eu quiser, ou ser vários artistas em um, vem muito da pluralidade. Eu quero comunicar isso e estabelecer esse diálogo com os homens e meninos da minha geração: A gente pode sair dessa caixinha“, encerrou.

