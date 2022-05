Vinte e seis pessoas desaparecidas após naufrágio de balsa na Indonésia

Vinte e seis pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de uma balsa na costa da Indonésia, anunciaram as autoridades neste sábado (28/5).

A agência de busca e resgate do país disse que o barco transportava 43 pessoas quando naufragou na quinta-feira no Estreito de Makassar, o mar que separa as ilhas de Sulawesi e Bornéu.

A notícia do acidente não chegou às autoridades até sábado, disse à AFP o chefe local de busca e resgate, Djuanidi, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

“Dezessete pessoas foram resgatadas com vida por dois rebocadores que passavam. Colocamos uma equipe de resgate para procurar os outros desaparecidos”, disse ele.

Um grupo de 40 equipes de resgate está no mar em busca de sobreviventes, acrescentou Djuanidi. Acidentes marítimos são comuns na Indonésia, um arquipélago do Sudeste Asiático de cerca de 17.000 ilhas onde as normas de segurança são muitas vezes negligentes.

