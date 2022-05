Viih Tube e Eliezer são flagrados aos beijos e romance é escancarado: “Estão juntos”

Viih Tube continua fazendo a festa quando o assunto é ficar com famosos. Depois de fazer a festa na Farofa da Gkay e ficar com ex-participantes do BBB como Rodrigo Mussi, a youtuber voltou a ficar com um participante da última edição do reality, dessa vez com o grande pegador da temporada, o nosso porquinho Eliezer.

Quem soltou a bomba foi o jornalista Léo Dias em sua coluna no portal Metrópoles. De acordo com o famoso, os dois apenas confirmaram os boatos de que estavam ficando há bastante tempo. Desta vez, no entanto, eles foram gravados por pessoas que estavam na pista de uma festa e o vídeo foi divulgado no perfil Subcelebrities.

Eliezer e Viih Tube surpreenderam com affair

A aproximação entre Eliezer e Viih Tube se deu quando o rapaz deixou o confinamento do programa da Globo. Ambos foram vistos várias vezes juntos em eventos, mas não chegaram a confirmar nenhuma relação íntima, sempre afirmando que a relação entre eles não havia saído do campo da amizade para a imprensa.

Ainda segundo a matéria, Eliezer não havia ficado com ninguém desde que havia deixado o BBB, e nem mesmo deu uma chance a Nathalia Donato, com quem teve os momentos mais quentes da temporada. Recentemente, inclusive, os dois trocaram palavras ácidas em forma de indireta nas suas redes sociais.

Término do romance e início de outro

Enquanto isso, Viih Tube (pelo menos publicamente) nunca mais havia aparecido com outra pessoa desde que terminou seu affair com Lipe Ribeiro, ex-participante de A Fazenda. Tal exclusividade dá a entender que o rolo entre a YouTuber e o ex-BBB é bem mais sério do que se imaginava publicamente sobre o assunto.

Por TVFOCO