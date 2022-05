Vídeos: ataque, perseguição e tiroteio terminam com quatro mortos

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque criminoso seguido de perseguição e tiroreio na noite desta sexta-feira (29). O caso aconteceu nas proximidades do SPA do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, quatro suspeitos chegaram em um carro de aplicativo roubado e atiraram contra um grupo de pessoas que estavam em um campo. Durante o ataque, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost. Um dos feridos foi transferido e morreu no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Após o atentado, o grupo que foi atacado perseguiu os rivais que acabaram colidindo o carro em um poste. Dois criminosos morreram no local e outros dois conseguiram fugir. Outros dois homens que ficaram feridos, foram socorridos e depois encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após incursões da Polícia Militar, uma arma de grosso calibre foi encontrada dentro de uma casa no bairro.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do intenso tiroteio. Em outro vídeo é possível ver pessoas que foram baleadas no chão, além do carro danificado com a colisão.

Por Portald24am

Veja os vídeos: