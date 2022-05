Vídeo: Poraquê surge em área urbana, jovem leva choque e fica paralisado

Um rapaz de 18 anos precisou ser internado após levar um choque de um poraquê, o temido peixe elétrico da Amazônia. Após o ataque do peixe, Lucas Rocha Oliveira teve o corpo parcialmente paralisado.

O poraquê apareceu em uma área urbana de Laranjal do Jari, no Amapá após fortes chuvas que atingem o município desde março. A suspeita é que o peixe elétrico tenha avançado para área da cidade por conta do aumento no nível do rio Jari, principal da região. Na última semana, a água atingiu níveis históricos, passando dos 3 metros e, dessa forma, alagando a maioria dos bairros da cidade.

De acordo com Arailza Martins, diretora do Hospital Estadual de Laranjal do Jari, Lucas será transferido para atendimento neurológico na capital Macapá, que fica a 265 quilômetros da cidade.

Em um vídeo gravado logo após o incidente, é possível ver a família levando o jovem em uma canoa até a unidade de atendimento, onde deu entrada na sexta-feira (29). As imagens divulgadas mostram Lucas com parte do corpo tremendo.

A diretora do hospital ainda informou que o quadro dele é estável. Contudo, Lucas apresenta uma condição nomeada de “hemiplegia”, que é uma paralisação que atinge um lado do corpo, impedindo o movimento dos membros. O jovem teve a região esquerda atingida. Confira o vídeo no link abaixo:

https://g1.globo.com/ap/amapa/video/veja-imagens-do-resgate-de-jovem-que-levou-choque-de-peixe-eletrico-no-amapa-10539931.ghtml

Por No Amazonas é Assim