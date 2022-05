VÍDEO: Polícia Civil divulga imagem de homem em fuga após atirar em mulher

O delegado de Polícia Civil, Danilo César, titular da Delegacia do município de Plácido de Castro, divulgou vídeo da fuga do homem que no final da tarde desta sexta-feira, 06 tentou matar a tiros a jovem Samara Joab Lima da Silva, de 18 anos, que foi alvejada com três tiros em via pública efetuados pelo desconhecido que após o crime fugiu em motocicleta de cor azul.

De acordo com o delegado, o criminoso estaria usando roupas fechadas e capacete o que dificulta a identificação, mas alguém que o conheça ou saiba de seu paradeiro pode ajudar denunciando-o a polícia.



A vítima foi socorrida pelo SAMU de Plácido de Castro, levada ao Hospital daquela cidade, mas devida a gravidade dos ferimentos foi transferida ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.