VÍDEO: Polícia Civil de Sena Madureira localiza corpo de homem degolado durante discussão.

Agentes da polícia civil da delegacia de Sena Madureira percorrerem cerca de 100 quilômetros até o ramal do Mucuripe, com a finalidade de investigar um homicídio ocorrido no final de semana. Após percorrer o ramal, os policiais seguiram por cerca de duas horas a pé em um caminho até o local onde o corpo da vítima foi ocultado.

De acordo com a polícia o corpo de um homem natural de Rio Branco estava semi sepultado em um entulho e foi resgatado para o IML.

A polícia ficou sabendo que “durante uma bebedeira, o autor começou a bater na esposa, a vítima tentou impedir, o autor não gostou e degolou a vítima, depois tentou ocultar o cadáver enterrando com entulho no meio da floresta, dificultando a equipe de polícia civil encontrá-lo. Após cometer o crime o autor tomou rumo ignorado”, disse um investigador.

Os policiais trouxeram o corpo usando uma rede até o quadriciclo. As investigações irão prosseguir para localizar e prender o autor, que não teve o nome divulgado. Nesta terça-feira, 24 a polícia irá informar a identificação da vítima.

Veja o vídeo do momento em que a polícia localiza o corpo da vítima.