Vídeo: Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, sofre acidente no palco e assessoria se manifesta

Nesta semana, o cantor Murilo Huff deu um grande susto em seus fãs e preocupou a muitos. Acontece que o artista sertanejo, que é ex-namorado de Marília Mendonça e pai do filho da famosa, acabou sofrendo um acidente durante uma apresentação.

Murilo realizava a gravação de um DVD que estava sendo bastante aguardado pelos admiradores do artista. Em certo momento da apresentação, o pai do pequeno Leo acabou caindo do palco inesperadamente.

A situação pra lá de tensa aconteceu em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, na noite da última terça-feira (03/05). O acidente ocorreu ainda no início da gravação do DVD e deixou quem estava no local bastante assustado.

Felizmente, nada grave ocorreu a Murilo, apesar do susto. O sertanejo se levantou momentos depois e continuou o show sem perder o pique. Leo Dias teve contato com a equipe do ex-namorado da Rainha da Sofrência e recebeu algumas informações.

A assessoria do famoso explicou ao colunista que Murilo acabou pisando em falso, o que provocou sua queda do palco. O sertanejo chegou a se divertir com a situação e disse que estreou sua apresentação em “queda plena”. Murilo tem se dividido entre a carreira e o filho, que tem dois anos de vida.

O menino é fruto do relacionamento de quase dois anos com Marília Mendonça, que foi uma das maiores artistas do meio sertanejo. Desde que a cantora morreu, em novembro do ano passado depois de sofrer um acidente de avião, o artista tem dividido a guarda do filho com a avó materna, dona Ruth Moreira.

Por TV PRIME