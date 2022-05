Vídeo : Mulher se vinga de rival filmando tudo enquanto a bate com faca tática: ‘Eu sou cachorra, eu sou safada’

Uma mulher mordida decide se vingar de sua rival e expõe toda sua vingança em um vídeo que ganhou rapidamente as redes sociais. De acordo com informações que acompanham o vídeo, a mulher ameaçada teria sido amante do namorado da mulher com a faca nas mãos.

A agressora, que não teve o nome divulgado, seria uma suposta “chefe do tráfico” e que teria descoberto a traição da moça com o seu namorado. Ela então decide pegar a sua faca tática brutus e acabar com a vida da rival. Porém, antes ela humilha ainda mais a mulher.

A agressora faz questão que toda a tortura seja gravada. Na imagens a seguir, a mulher é obrigada a repetir frases como ” Eu sou cachorra” e “Eu sou safada” e se ajoelhar enquanto apanha com a faca nas costas.

E, ainda é possível ouvir o momento em que a jovem é ameaçada de ser esquartejada.

Por No Amazonas é Assim