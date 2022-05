Vídeo mostra momento de grave acidente que vitimou casal e família

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato do grave acidente ocorrido na avenida Natan Xavier, zona Norte, que deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas, entre elas dua crianças, na tarde deste domingo (15), em Manaus.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, um carro modelo Paraty em que estava um casal, invadiu a contramão e bateu em outro automóvel modelo Logan.Os ocupantes do modelo Paraty morreram na hora! Tratasse de um casal identificado apenas como Samuel e Edna.

No Logan, haviam 4 pessoas, entre elas duas crianças que foram levadas para o Hospital Joãozinho, na zona Leste da cidade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), e pelo menos 14 viaturas da Polícia Militar (PM) estiveram no local dando apoio a ocorrência.Os corpos das vítimas foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A perícia esteve no local fazendo os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente.

Por Portal Tucumã