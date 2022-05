Vídeo mostra desespero de população ao ver embarcação quase virar com tanta gente abordo!

Um vídeo antigo voltou a circular nas redes sociais mostrando um quase grave acidente fluvial. Isso porque de fato não chegou a ocorrer aquilo que seria imensuravelmente trágico. Na questão, trata-se de uma embarcação que levaria dezenas de passageiros no Ananjás, no Marajó, para o Círio Fluvial.

O incidente ocorreu no sábado (28 de outubro de 2017) e causou pânico entre os ocupantes da embarcação, que chegaram a se jogar da embarcação para fugir, afinal, o motor regional quase virou enquanto ainda estava no porto!

A embarcação estava recebendo os passageiros, que iriam acompanhar o Círio Fluvial do município, quando começou a balançar. Desesperados, algumas pessoas começaram a se jogar do segundo andar no navio. Algumas pessoas chegaram a ter ferimentos leves, mas o incidente não causou maiores danos.

Mesmo o caso tendo ocorrido em 2017, ele voltou a circular com força e com caráter de “urgência” recentemente como se tivesse acontecido no Amazonas, como mostra de forma errada e com sensacionalismo puro a página amazonense Portal RCOM.

“URGENTE: Embarcação quase vira com tanta gente abordo. Não existe mas amor com a vida humana.

A quase tragédia fez lembrar do Naufrágio do Navio “Sobral Santos”.

O caso foi no Amazonas e deve ser investigado pela Marinha do Brasil.”

Por No Amazonas é Assim